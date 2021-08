Fortaleza encaminha contratação de meia Lucas Lima, do Palmeiras

O Fortaleza encaminhou a contratação do meia Lucas Lima, do Palmeiras. O clube tem acerto com o atleta de 31 anos e trata os últimos detalhes com o clube paulista para firmar um empréstimo. O Diário do Nordeste apurou que os trâmites estão quase concluídos.

A informação do interesse surgiu do jornalista Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes. Sem espaço sob comando do técnico Abel Ferreira, foi mapeado pelo Leão como um alternativa para o setor de criação do elenco, hoje com Matheus Vargas como titular.

A expectativa é que o atleta ganhe minutagem para retomar o bom futebol apresentado durante passagem pelo Santos, entre 2014 e 2017. Com visão de jogo e passagens pela Seleção Brasileira, o jogador também foi especulado em outras equipes do mercado.

Na atual temporada, participou de oito jogos e marcou dois gols, mas não teve oportunidade na Série A do Brasileiro. O atleta foi acionado na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.