Fortaleza divulga parcial com mais de 44 mil torcedores garantidos para jogo contra o Corinthians

O Fortaleza divulgou, na tarde desta sexta-feira (23), que mais de 44 mil torcedores já garantiram seu lugar na Arena Castelão para o jogo contra o Corinthians, neste domingo (25), às 16h, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão é o vice-líder da Série A com 45 pontos, contra 22 do Timão, que está em 17º

Na parcial divulgada pelo clube, são 27.427 check-ins já foram realizados e 16.835 ingressos já foram vendidos.

Mais de 44 mil torcedores estão confirmados no confronto de domingo, contra o Conrinthians, pelo Brasileirão.



— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) August 23, 2024

Os ingressos estão à venda apenas para os setores Superior Central e Superior Sul. Os demais estão esgotados.

As vendas continuam abertas e os bilhetes podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube e através do site oficial.

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.