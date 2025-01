Fortaleza brinca com imagens de Pikachu e relembra meme de Fernanda Torres, premiada no Globo de Ouro

O Fortaleza homenageou a atriz Fernanda Torres, premiada com o Globo de Ouro como melhor atriz em filme de drama. Numa publicação na rede social nesta segunda-feira (6), o Tricolor relembrou um meme famoso da atriz brasileira em que cita Pikachu, personagem de desenho animado. Um jogador do clube, Yago Pikachu, carrega o apelido que também faz referência ao personagem.

No vídeo publicado pelo Tricolor do Pici, Fernanda aparece dando uma rápida resposta a uma entrevista após participação na CCXP de 2022, evento de cultura pop, onde foi aclamada pelo público. Empolgada, a atriz responde: "Eu me sinto um Pikachu."

O Globo de Ouro ocorreu neste domingo (5) e premia grandes nomes do cinema mundial. A brasileira concorreu pela atuação em Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, e desbancou nomes como Angelina Jolie e Nicole Kidman.

Ela protagonizou a história de Eunice Paiva, viúva do deputado federal Rubens Paiva, que foi cassado e morto pela ditadura militar em 1971. A história é baseada no livro que tem o mesmo nome do livro, escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho deles.

O Tricolor do Pici se reapresenta na quarta-feira (8) para iniciar a preparação para a temporada 2025. A equipe embarca na sexta-feira (8) para os Estados Unidos onde fará pré-temporada.