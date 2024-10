Fortaleza BC perde para Pato Basquete fora de casa pelo NBB 2024/25

O Fortaleza Basquete Cearense entrou em quadra nesta terça-feira (22), e foi derrotado pelo Pato Basquete por 89 a 60, em jogo no ginásio do Sesi, no Paraná.

A equipe da casa dominou a partida de ponta a ponta e contou com grande atuação do ala norte-americano Austin Wrighten, cestinha do jogo com 19 pontos. O destaque do Fortaleza no jogo foi Léo Abreu, com 14 pontos.

O Carcalaion não fez boa partida e perdeu todos os períodos do jogo. No 1º, o Pato venceu por 23 a 11. Com a grande vantagem, continuou melhor e superou do Leão no 2º quarto por 25 a 15.

O 3º quarto foi mais equilibrado - 21 a 19 - mas com vantagem controlada do time paranaense, que só administrou do último quarto - venceu por 20 a 15 - para vencer a partida por 89 a 60.

Com o resultado, o Pato é o 10º na tabela, e o Leão fica em 15º. O Fortaleza volta à quadra no domingo, quando recebe o Botafogo, às 11h, no CFO, em Fortaleza.