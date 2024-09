Fortaleza Basquete inicia preparação para temporada com NBB e competição internacional

O Fortaleza Basquete Cearense iniciou suas atividades de pré-temporada visando as disputas do NBB 2024/25 e o Torneio Interligas, competição internacional disputada entre clubes brasileiros e argentinos. O comando da equipe continua com Flávio Espiga, além de Alberto Bial como Coordenador, Felipe Ribeiro na Supervisão e Professor Nanando como Assistente Técnico.

O Carcalaion começa sua trajetória no NBB diante o Caxias, no dia 15 de outubro, no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO). Já pelo Torneio de Interligas acontece um pouco antes: no período de 25 a 29 de setembro.

Base de 2023/24 mantida

A equipe cearense conseguiu manter a base do time que encerrou sua passagem pelo NBB em oitavo lugar na temporada passada, contabilizou 20 vitórias e 16 derrotas, sendo eliminado pelo poderoso Flamengo nas quartas de final da competição e fazendo história no torneio, repetindo a campanha da equipe de 2015/16, quando caiu também nas quartas para o Mogi das Cruzes.

O preparador físico da equipe, Matheus Cordeiro, falou sobre a preparação do time para a temporada que se inicia.

“Eles conhecem a minha forma de trabalhar e eu a deles. Nós estamos fazendo esse início de trabalho com muita carga externa, trabalhos na academia e também no ginásio com deslocamentos laterais, pequenas acelerações, todas essas situações que vão ser exigidas durante o ano”, disse.

Veja os atletas que tiveram seus contratos renovados:

Armadores: Cassiano e Seba Orresta;

Cassiano e Seba Orresta; Alas: Dexter McClanahan, Gabriel Fernandes e Fernando Salsamendi;

Dexter McClanahan, Gabriel Fernandes e Fernando Salsamendi; Pivôs: Eden Ewing, Samuel e Cauã.

Veja os atletas contratados para 2024/25:

Anderson Barbosa (ala), Dominique Coleman (ala) e Léo Abreu (armador).