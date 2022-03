Fortaleza Basquete Cearense derrota Mogi em confronto direto pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense voltou a vencer no NBB e renovou as esperanças de vaga nos playoffs. O Carcalaion derrotou o Mogi por 82 a 75, nesta sexta-feira (4), no Centro de Formação Olímpica (CFO), em confronto direto pela classificação. Com a vitória, o Fortaleza BC chegou aos 33 pontos, assumindo a 11ª posição, mesma pontuação do 10º colocado, o Pinheiros, e o 12º, Rio Claro. Além disso, o clube encostou no Mogi, que é o 9º com 34 pontos.



Lembrando que os 4 primeiros colocados vão direto para as quartas de finais do NBB, e do 5º ao 12º se classificam para as Oitavas de Finais.

Legenda: O jogo no CFO foi muito equilibrado, mas o Leão levou a melhor Foto: KID JUNIOR

A partida foi muito equilibrada, com as equipes empatando no 1º quarto (18x18), o Leão abrindo uma boa vantagem no segundo (25x19), e o equilíbrio retornando nos dois quartos finais (21x21 e 18x17). Os destalques do Carcalaion no jogo foi Matheus Eugeniusz, com 22 pontos.



Próxima partida

O Fortaleza Basquete Cearense volta a jogar na quinta-feira (10), contra o Paulistano, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo, às 19h30, pela 18ª rodada. O adversário é o 13º colocado, com 32 pontos.

