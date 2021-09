Floresta anuncia saída do técnico Leston Júnior após permanência na Série C

O Floresta anunciou nesta segunda-feira (27), a saída do técnico Leston Júnior, deixando o clube antes do fim da temporada 2021. O treinador deixa o clube após garantir a permanência da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro, sacramentada ao vencer o Ferroviário por 1 a 0 no último sábado no estádio Vovozão.

Anunciado no dia 18 de fevereiro de 2020, o ex-técnico alviverde comandou a equipe em 54 jogos, onde conquistou o acesso e o vice-campeonato do Brasileirão da Série D em 2020, além de garantir a vaga do Lobo da Vila na Série C do Brasileiro em 2022.

Em nota oficial, o Floresta agradeceu ao treinador pela passagem vitoriosa no clube.

"Agradecemos aos serviços prestados pelo profissional durante suas jornadas à frente do Floresta Esporte Clube. Desejamos boa sorte em seus novos futuros desafios".

Interino

Também na nota, o Verdão informou que "enquanto definimos o nome do novo treinador, a equipe que disputará as Eliminatórias da Copa do Nordeste e a Taça Fares Lopes, será dirigida interinamente pelo técnico Daniel Rocha".