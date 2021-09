Flamengo x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Flamengo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O confronto do Maracanã é cercado de polêmicas devido a uma liminar que o Flamengo conseguiu para liberar seus torcedores ao estádio, já que na partida de ida, no Rio Grande do Sul, o Grêmio jogou sem público, ferindo o regulamento da CBF, que indicava que ou os dois jogos teriam torcida ou nenhum.

Polêmicas à parte, o Flamengo tem uma grande vantagem ao ter vencido por 4 a 0 no jogo de ida. Assim, o time carioca pode até perder por 3 gols de diferença que avançará às semifinais. Só uma vitória do Grêmio por 5 gols de diferença o classificará, e por 4 levará a decisão para os pênaltis.

A partida será transmitida pelo Premiere, SporTV e Tempo Real do Diário do Nordeste.

Palpites

inter@

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e SporTV e Tempo Real do Diário do Nordeste.

Provaveis escalações

Flamengo

Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol (Pedro). Técnico: Renato Gaúcho

Grêmio

Brenno; Rafinha, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Lucas Silva e Villasanti; Léo Pereira, Campaz e Jhonata Robert; Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Ficha Técnica de Flamengo x Grêmio

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 15 de setembro de 2021, às 21h30

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)