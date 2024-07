Final da Euro 2024: veja data, local, horário e maiores vencedores

A Eurocopa está chegando ao fim e sua final já está definida. No dia 14 de julho, Espanha e Inglaterra se enfrentam às 16h (de Brasília), pela decisão do torneio europeu. O palco do evento será o Estádio Olímpico de Berlim, localizado na Alemanha e comporta mais de 70 mil pessoas.

Caso conquiste o título desta temporada, a Espanha se tornará a maior vencedora da competição, atingindo quatro taças. Os espanhóis estão empatados com os alemães, que também têm três troféus do torneio. Para chegar até a final, a seleção espanhola se classificou em primeiro lugar do Grupo B, que ainda era composto por Itália, Croácia e Albânia. Na fase de eliminação, tirou da disputa Geórgia, Alemanha e França.

Legenda: Campeã em 1964, 2008 e 2012, a Espanha vem exibindo o melhor futebol desta Eurocopa Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Os ingleses também lideraram seu grupo (C), e desclassificaram Eslováquia, Suíça e Holanda. A Inglaterra pode colocar um título inédito na sua galeria, pois nunca conquistou títulos da Eurocopa.

Legenda: A Inglaterra busca seu primeiro título europeu Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Maiores vencedores da Eurocopa

Alemanha - 3 títulos

Espanha - 3 títulos

Itália - 2 títulos

França - 2 títulos

Rússia - 1 título

Chéquia - 1 título

Portugal - 1 título

Países Baixos - 1 título

Dinamarca - 1 título

Grécia - 1 título

FICHA TÉCNICA | FINAL DA EUROCOPA