Filipinho vence repescagem e avança às oitavas do surfe nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Felipe Toledo, o Filipinho, atual bicampeão mundial, está nas oitavas de final do surfe masculino dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O brasileiro derrotou o neozelandês Billy Stairmand, no domingo (28), na repescagem, por 17 a 14, em Teahupo'o, no Taiti.

Filipinho se junta aos compatriotas Gabriel Medina e João Chianca na briga pelas medalhas. No feminino, o surfe brasileiro será representado nas oitavas por Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva.

Prova difícil

A bateria começou sem ondas e Filipinho foi conseguir a primeira após 13 minutos. O brasileiro recebeu 7,33 e depois mais 0,43, somando 7,76. O brasileiro acumulou mais uma onda e somou 2,17.

Com um prejuízo de 9,50, Stairmand finalmente respondeu com 8,17 após um belo tubo, a seis minutos do final da bateria. Mas Filipinho mostrou toda sua categoria e obteve 9,67.

No desespero, o neozelandês tentou alcançar Filipinho, mas teve apenas 5,83, chegou a 14,00, mas não impediu o brasileiro de conseguir a vitória na repescagem e a vaga nas oitavas.