Ferroviário é derrotado pelo Nova Venécia e está eliminado da Copa do Brasil

O Ferroviário foi derrotado pelo Nova Venécia por 2 a 1 nesta quinta-feira (3) e está fora da Copa do Brasil. Wandson marcou pelo Tubarão da Barra. Patrick e Carlos Vitor converteram para o adversário na partida da Primeira Fase da competição.

A equipe cearense chegou a abrir o placar, mas sofreu a virada no Estádio Municipal Zenor Pedrosa, no Espírito Santo. O Ferroviário volta a campo na quarta-feira (9), quando enfrenta o Fortaleza no primeiro jogo da semifinal do Cearense.



O JOGO





A partida começou disputada. O Ferroviário trabalhou principalmente pelas laterais. No entanto, o Nova Venécia quase abriu o placar com Gabriel Beck. Ele chutou rasteiro, mas a bola passou cruzada pela trave. O Leão do Norte não descansou. Carlos Vitor chutou, mas Jonathan brilhou e evitou o que seria o primeiro gol. Em seguida, também parou o chute do Max Miller.



Pelo Tubarão, Cariús tentou avançar pela esquerda mas estava bem marcado. Mesmo assim, após escanteio, Robson Alemão chutou mal e perdeu a chance. Os times apostaram na velocidade, saindo bastante para os contra-ataques.



O Leão passou a se fechar mais para impedir o Ferroviário de chegar ao último terço do campo. Roni, Cariús, Gabriel Silva e Mauri tiveram algumas chances de chutar a gol, mas sem tanto perigo. Os donos da casa apostaram na infiltração pelo meio. Aos 22’, Liniker teve boa chance de fora da área.



Apesar de certo equilíbrio, o Nova Venécia mostrou mais perigo nas chances que teve. Mas o Ferroviário abriu o placar. Gabriel Silva tocou rasteiro para Wandson, que ajeitou e chutou. A bola bateu na trave e entrou. Gol do Ferrão aos 39 minutos. Gabriel Beck e Jair ainda arriscaram pelo Venécia, mas o placar terminou sem mudanças.

Legenda: Ferroviário e Nova Venécia se enfrentaram em jogo da Primeira Fase da Copa do Brasil. Foto: Lenilson Santos/Ferroviário



No segundo tempo, Jonathan brilha mais uma vez. Ele espalma chute de Dodô no primeiro minuto. Aos 3, Valderrama finaliza por cima do gol e perde grande chance de aumentar a vantagem do time coral.



O ritmo diminuiu. O Nova Venécia abriu mais a marcação enquanto o time cearense tocou a bola com calma. Atrás no placar, o Leão começou a crescer na partida e a pressionar.



Aos 21', de fora da área, Artur limpa e chuta colocado no canto da trave do Ferrão. O goleiro coral se esticou todo para fazer grande defesa. No minuto seguinte, Dodô levanta a bola na área e Patrick cabeceia para deixar tudo igual.



O time cearense se fechou na defesa. Ainda ensaiou algumas tentativas mas, aos 42', João Bonani tocou para Patrick. Jonathan foi na jogada e derrubou o rival. O juiz deu a penalidade. Carlos Vitor cobrou e converteu, virando o placar em 2 a 1.

