Ferrari do hexacampeonato de Schumacher será leiloada

A Ferrari F2003-GA que o lendário piloto alemão Michael Schumacher dirigiu na temporada 2003 da Fórmula 1 será leiloada em Genebra na 'Semana do Luxo' da cidade suíça. O carro histórico deu a Schumacher seu sexto título mundial, com cinco vitórias desde que passou a ser usado naquele ano, na quinta etapa do campeonato (Espanha, Áustria, Canadá, Itália e Estados Unidos).

"Esta venda constitui um lote único excepcional", comemorou a Sotheby's em um comunicado. O monoposto está avaliado entre 7,5 e 9,5 milhões de francos suíços (R$ 37,8 milhões a R$ 47,9 milhões, na cotação atual).

"É uma das Ferrari que tem mais vitórias na história da marca, logo é um carro muito importante na história do automobilismo", declarou nesta sexta-feira à AFPTV Vincent Luzuy, da equipe da Sotheby's encarregada das vendas de carros de luxo.

"Temos muitos colecionadores interessados", ressaltou Luzuy, que em sua apresentação à imprensa destacou que a venda deste tipo de carro é pouco habitual.

"Vendemos em 2017 um carro da temporada 2001 (também dirigido por Schumacher)", lembrou, destacando que o preço do leilão foi muito mais elevado do que o esperado e que existe "um interesse especial por este tipo de carro".

Aquele carro foi leiloado em Nova York e adquirido por um americano.