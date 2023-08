Goleiro do Botafogo, Lucas Perri é convocado por Fernando Diniz para a Seleção Brasileira

O goleiro Lucas Perri foi convocado, nesta quarta-feira (30), para representar a seleção brasileira. Ele é o primeiro jogador do Botafogo a vestir a amaerlinha após quatro anos. O técnico Fernando Diniz chamou o jogador para assumir a vaga de Bento, cortado após uma lesão muscular na coxa direita.

O atleta do clube carioca vai defender o Brasil nos primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Nas redes sociais, o Botafogo celebrou a convocação do goleiro que foi chamado pela primeira vez para o time principal.

No Botafogo desde 2022, Lucas Perri foi revelado na base do São Paulo e acumula passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. O primeiro duelo da equipe comandada por Diniz será diante da Venezuela, no dia 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), em Cuiabá.