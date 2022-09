Elias Theodorou, ex-lutador do UFC, morre de câncer no fígado aos 34 anos

O lutador Elias Theodorou faleceu neste domingo (11), vítima de um câncer no fígado. O canadense tinha 34 anos, foi lutador do UFC e vencedor do TUF: Nations, em 2014.

No cartel de lutas, ele somou oito vitórias seguidas no início da carreira. No UFC, foram oito vitórias e três derrotas. Os triunfos mais importantes foram contra Eryk Anders, Dan Kelly, Cezar 'Mutante' Ferreira e Sam Alvey.

O lutador ainda fez três lutas a nível regional, no Canadá, e conquistou três vitórias. A última foi em dezembro de 2021. O canadense também se notabilizou por ser defensor do uso medicinal da cannabis em esportes de luta.

Carreira

Theodorou foi o primeiro lutador da América do Norte a ter permissão da Comissão Atlética de British Columbia para fazer uso terapêutico do medicamento. Também tornou-se pioneiro nos Estados Unidos.

Ele também chegou a ser 'ring boy' durante evento do Invicta FC, em 2018. A organização lamentou a morte do lutador em comunicado nas redes sociais. Atletas de MMA também homenagearam o colega.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte