Ex-atacante Fred tem carro e celulares levados em assalto no Rio de Janeiro

O ex-atacante e atual diretor de planejamento do Fluminense, Fred, foi vítima de um assalto à mão armada em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (23). O ex-atleta foi abordado por criminosos que apontaram uma arma para a cabeça dele. O carro de luxo e celulares de Fred foram levados.

Câmeras de segurança registraram a ocorrência. As imagens mostram que o ex-jogador ficou deitado no chão enquanto os criminosos fugiam.

O assalto aconteceu poucas horas após a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o São Paulo no Maracanã.

Fred saiu mais tarde do estádio, pois confraternizava com jogadores e dirigentes do clube. Ele retornava para casa quando foi abordado.

Fred não sofreu ferimentos e está bem, mas ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. “A sensação (de ganhar) é igual como quando eu era jogador de futebol”, disse ao SportTV sobre a partida.

Ídolo do Fluminense, Fred antecipou sua aposentadoria como jogador e saiu dos campos em 2022, quando passou a atuar nos bastidores do futebol. Ele sofria de labirintite, e contou, na época, que esse foi um dos principais motivos para a aposentadoria.