Estádio PV está em estágio final de obras, mas previsão de entrega é para março de 2022

O Estádio Presidente Vargas está em estágio final de obras para o retorno das atividades em 2022, após ser adaptado e servir de hospital de campanha para o auxílio no combate à pandemia da Covid-19. O Diário do Nordeste apurou que o gramado (8.250 m² de grama) está instalado, assim como a nova irrigação automática, otimizada e inteligente do campo, além do novo e moderno sistema de drenagem do palco desportivo.

Apesar do avançado processo de recuperação e modernização do estádio, a previsão de entrega e utilização está prevista para o final de março do próximo ano.

Melhorias e mudanças

O PV contará com dois telões de LED, que serão instalados futuramente. Além disso, estão sendo feita manutenções preventivas e corretivas, seguindo o tempo previsto estipulado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Pintura de corrimãos, recuperação do alambrado, manutenção das cadeiras das arquibancadas, ajustes nos forros, correção de infiltrações, reparos hidráulicos, elétricos e de iluminação, além dos vestiários, estão entre as melhorias que o estádio receberá até março.

À procura de campo

Com a provável paralisação da Arena Castelão para melhorias no gramado, Ceará e Fortaleza terão de alinhar um novo local para o recebimento dos jogos. Vale pontuar que até março, mês que deverá ocorrer a liberação do Estádio Presidente Vargas, as equipes disputarão o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste.

O Alvinegro de Porangabuçu ainda terá a disputa da Copa do Brasil - o Leão, pela vaga na Libertadores, entra na 3ª fase, com previsão de início em abril, ou seja, após a liberação do Estádio Presidente Vargas.