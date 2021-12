Arena Castelão vai parar no início de 2022 para melhoria no gramado

A Arena Castelão vai passar por uma melhoria no gramado ainda não detalhada no início de 2022 e não estará disponível para o futebol. A revelação foi feita pelo presidente do Ceará, Robinson de Castro, em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (14).

"Já estou enxergando uma dificuldade. Vamos ter realmente o Castelão parado para os primeiros meses. Soube que o Castelão poderá entrar em reforma. Não é no momento ideal. Mas respeito", disse Robinson de Castro.

Nesta sexta-feira (17), às 9h30, entrevista coletiva, na Arena Castelão, vai dar detalhes sobre a intervenção no gramado do estádio. Estarão presentes o secretário do Esporte e Juventude, Rogério Pinheiro, e os presidentes de Ceará, Ferroviário e Fortaleza, respectivamente, Robinson de Castro, Newton Filho e Marcelo Paz.

Para sair da 'zona' da preferência

Apontado como 2º pior gramado do Brasil em eleição feita pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, entre treinadores e atletas, a Arena Castelão vai seguir o exemplo do Maracanã (apontado como o pior), promovendo melhorias no campo.

No caso do estádio carioca, a arena esportiva ficará indisponível por 3 meses. Voltando ao Estado do Ceará, com expectativas de conclusão, o Estádio Presidente Vargas poderá dar suporte ao início de temporada dos times cearenses.

As principais competições do primeiro semestre, a Libertadores (para o Fortaleza) e Sul-Americana (para o Ceará) só devem iniciar no mês de abril.