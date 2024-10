Equador x Paraguai pelas Eliminatórias: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A seleção do Equador entra em campo nesta quinta-feira (10), às 18h (horário de Brasília), contra o Paraguai, pela 9ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. O duelo acontece no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Palpites para o jogo

inter@

Escalação

Equador

Titulares: Galíndez, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Estupinan, Caicedo, Alan Franco e Preciado; Sarmiento, Yeboah e Enner Valencia.

Galíndez, Félix Torres, Pacho e Hincapié; Estupinan, Caicedo, Alan Franco e Preciado; Sarmiento, Yeboah e Enner Valencia. Técnico: Sebastian Beccacece.

Paraguai

Titulares: Gatito Fernández, Sández, Alderete, Gustavo Gómez e Velázquez; Bobadilla, Cubas, Villassanti e Almirón; Enciso e Pitta.

Gatito Fernández, Sández, Alderete, Gustavo Gómez e Velázquez; Bobadilla, Cubas, Villassanti e Almirón; Enciso e Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

FICHA TÉCNICA | EQUADOR X PARAGUAI