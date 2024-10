O Elas no Esporte desta semana bate um papo com Íris Costa, capitã da seleção brasileira de futebol de amputadas, e com Jaque Pinheiro, também atleta da equipe. As duas falam sobre a força da modalidade no Ceará, as dificuldades com apoio e a importância do esporte na vida da pessoa com deficiência.

VEJA O EPISÓDIO COMPLETO:

Legenda: Íris Costa é a convidada da semana. Foto: Divulgação/TV Diário