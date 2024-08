O novo episódio do Elas no Esporte traz um bate-papo com as jornalistas Germana Alves e Cristina Brito sobre o Papo de Alvinegra, um podcast que traz análises e informações sobre o Ceará. Elas contam sobre este projeto que une paixão pelo futebol e jornalismo.

