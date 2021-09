eFootball 2020 é alvo de críticas e memes nas redes sociais; veja repercussão

Lançado nesta quinta-feira (30), o eFootball 2022, novo jogo da Konami que substituirá o Pro Evolution Soccer (PES), foi alvo de críticas e memes nas redes sociais. O principal motivo das reclamações dos jogadores foi o surgimento de bugs e o sumiço de jogadores, além das fisionomias estranhas de personagens conhecidos como Messi, embaixador da franquia, e Cristiano Ronaldo - principal "rival" do argentino.

O atacante português, inclusive, aparece em certos momentos do jogo on-line com o corpo distorcido. Os torcedores da arquibancada virtual do eFootball 2022, por sua vez, foram taxados de "zumbis", em referência à série The Walking Dead, pelos rostos adotados pela empresa japonesa.

Uma nova atualização do game está prevista para o mês de novembro. Serão cerca de 600 clubes licenciados disponíveis para os jogadores, além do modo Creative Teams e a Creative League, e diversas outras novidades. O eFootball 2022 pode ser jogado de maneira gratuita no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S | Series X e PC e celulares com sistemas Android e iOS.

Veja críticas e memes ao eFootball 2022

He estado probando el nuevo #PES (Ahora #eFootball2022) y creo que en mi vida había jugado a un juego tan malo. Lleno de bugs, con controles cambiados, gráficos y menús de móvil, jugabilidad empeorada... y eso que lo he jugado en PS5, que se supone que va mejor que en PS4. pic.twitter.com/ws3UY2LpwL — -1899- FCBarcelona (@_Futbolero_) September 30, 2021

#eFootball2022 hace todo mal, pero cuando digo todo es TODO.



A los mandos se siente como que estuvieran en una pista de hielo, diera zancadas inecesarias, los controles tardan en reaccionar.



Y las gráficos? Las caras Juan, las caras... pic.twitter.com/3Q0dJD5Xqu — Hulkos (@SrRib) September 30, 2021

A cara de tristeza do Messi com os gráficos do efootball 2022 resume a minha reação com o jogo. pic.twitter.com/gPw9VujU9M — Katarine (@thekatarine) September 30, 2021

En este momento es donde uno desea ser un niño y no haber conocido el WE, ISS, el PES6, entre otras joyas... En que momento se perdió el Norte no lo se, pero esto es deprimente! Sin tocar los gráficos 🤦‍♂️#eFootball2022 pic.twitter.com/UnzJn4YWU2 — ⭐SHERIFFTORE⭐ (@GlatiatorePes) September 30, 2021

Jugabilidad absurda y extremadamente mala, IA inexistente y gráficos de ps2, desconexión de red constante y sin duda el peor juego de fútbol ir he probado en mi vida (Y eso que he probado muchos) #eFootball2022 #pes22 @Juega_eFootball pic.twitter.com/T7HHtPIKtf — gEz (@gEz_00) September 30, 2021

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte