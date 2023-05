Edson Cariús faz 2 em vitória do Tacuary pela Sul-Americana

O atacante Edson Cariús foi decisivo para a vitória do Tacuary/PAR, na noite desta terça-feira (2), em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O time paraguaio venceu o Oriente Petrolero/BOL por 3 a 1, com dois gols de Cariús, no estádio Defensores Del Chaco.

Com os dois gols marcados (aos 14 do 1º tempo e 6 do 2º), Cariús chega ao terceiro pelo novo clube, que agora tem 3 pontos na tabela da Sul-Americana. Ele tem 11 jogos, 3 gols e uma assistência pelo Tacuary.

Legenda: Edson Cariús marcou seu 3º gol em 11 jogos pelo Tacuary Foto: Divulgação / Tacuary

Na tabela

O Alvinegro é o 3º do Grupo C, com 3 pontos e está atrás de Bragantino e Estudiantes de La Plata, ambos com 7.