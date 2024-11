Ex-jogador de futebol 'He-Man' vira atleta de beach tennis e disputa torneio no Ceará

Rafael Moura, ex-atacante de futebol, deixou os gramados mas segue ativo no esporte. Agora, ele se aventura na areia. Conhecido como “He-Man”, é um dos atletas na disputa da Copa das Federações de Beach Tennis pela categoria 40+. Ele defende a Federação Mineira da modalidade.

Jogador de beach tennis aos 41 anos, o ex-atleta acumula passagens por Internacional, Fluminense, Botafogo e outros times no futebol. O mineiro se dedica totalmente ao novo esporte e está na briga por pódio.

“O beach tennis é um esporte que me apaixonou e estou muito feliz por poder contribuir para o crescimento da modalidade em Minas Gerais”, afirmou Rafael Moura.

A Copa das Federações de Beach Tennis reúne as melhores equipes do país. Fortaleza recebe a competição que vai até o dia 2 de novembro, na Avenida Beira-Mar. As disputas são nas seguintes categorias: Profissional, Amador A, Amador B, Amador C, Sub-14, Sub-18, +40 e +50.

Formato da competição

A Copa das Federações de Beach Tennis é disputada em formato eliminatório. As duplas femininas, masculinas e mistas precisam conquistar duas vitórias para vencer o duelo. A federação com melhor desempenho entre todas as categorias leva o título de campeão geral.

Legenda: Rafael Moura, ex-jogador de futebol. Foto: Marcos Luciani