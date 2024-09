Éder Militão sofre lesão muscular e está fora do jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Éder Militão é mais um jogador cortado da lista de Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. A informação foi divulgada pela CBF nesta quinta-feira (5). O zagueiro reclamou de dor na coxa direita após o treino realizado no dia anterior, no Centro de Treinamento do Athletico Paranaense.

Em nota, a entidade explicou que o departamento médico da CBF realizou exame clínico e ressonância magnética no jogador. Assim, ficou constatado que houve uma pequena lesão muscular na coxa direita.

Assim, Militão foi desconvocado dos dois jogos do Brasil na disputa das Eliminatórias. A entidade se solidarizou com o atleta e desjou pronto restabelecimento.

Além do defensor do Real Madrid, outro atleta a ficar de fora da seleção nesta semana foi Pedro, do Flamengo, também lesionado.

A seleção canarinho entra em campo nesta sexta-feira (6), quando enfrenta o Equador no Estádio Couto Pereira, a partir das 22h (de Brasília).