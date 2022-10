Éder Jofre, ex-pugilista, morre em São Paulo aos 86 anos

O ex-pugilista Éder Jofre, de 86 anos, morreu nesta madrugada de domingo (2) em São Paulo. Em 2021, ele entrou para o Hall da Fama do boxe. O paulista sofria de encefalopatia traumática crônica, diagnosticada em 2015, e em março deste ano foi internado devido uma pneumonia e faleceu em razão de complicações da doença.

Jofre, conhecido como "Galo de Ouro", foi campeão mundial da categoria peso galo de 1960 a 1965, e era considerado por muitos como o maior boxeador peso galo brasileiro de todos os tempos. Em 1973, conquistou o título mundial como peso pena, categoria acima do peso galo. As informações são do portal g1.

O tricampeão foi o primeiro do País a deter um cinturão de relevo mundial no boxe. Ano passado, ele entrou para o Hall da Fama do Boxe da Costa Oeste dos Estados Unidos.

Nascido em 26 de março de 1936, se aposentou do esporte com 81 lutas, 75 vitórias — 52 por nocaute —, quatro empates e duas derrotas, conforme informações do jornal Extra.

Início da carreira

Legenda: Éder Jofre venceu 75 das 81 lutas que disputou na carreira Foto: reprodução

Nascido em uma família de pugilistas, ele conviveu com o esporte desde a infância. Entrou no ringue pela primeira vez com cerca de quatro anos, para treinar com o tio, Ricardo Zumbano.

Ele começou a carreira no boxe atuando no São Paulo Futebol Clube, sendo treinado pelo próprio pai, Kid Jofre.

Pelo time, ganhou os primeiros campeonatos paulista e brasileiro que competiu. Ao lado de um outro atleta tricolor, o saltador Adhemar Ferreira da Silva, representou o Brasil nas Olimpíadas de 1956, em Melbourne, Austrália.