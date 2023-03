É falsa a informação de que foto de atletas trans em pódio seria de competição feminina de ciclismo

Circula nas redes sociais uma foto de mulheres transexuais no pódio comemorando o primeiro e segundo lugar como se fosse uma disputa feminina de ciclismo. Na verdade, trata-se de uma corrida com categorias especificamente inclusivas de pessoas transexuais e não binárias. A informação foi checada e confirmada pela agência de notícias Reuters.

Legenda: Imagem que circula em grupos de whatsapp. Na verdade, é uma corrida com categorias especificamente inclusivas de pessoas transexuais e não binárias Foto: Reprodução

Segundo a agência, usuários compartilharam uma imagem de três indivíduos em um pódio com alegações de que as duas mulheres transexuais que ficaram em primeiro e segundo lugar “trapaceiraram” para garantir suas posições em uma corrida feminina. As postagens omitem que a imagem foi tirada em uma corrida de ciclismo independente com categorias especificamente inclusivas de pessoas trans e não binárias.

Na postagem que circula em grupos de whatsapp, o texto diz que 'Mulheres levaram séculos pra conquistar um espaço de destaque nos esportes para agora os homens irem lá vestido de mulher e tirar isso delas'. A informação é falsa.

Na verdade, trata-se de uma corrida “Categoria Relâmpago” está aberta a mulheres cis, bem como “pessoas não binárias cujo desempenho físico se alinha com mulheres cis” e “homens e mulheres trans cujo desempenho físico se alinha mais de perto com mulheres cis”.

Resposta

Ainda segundo a agência, a competidora que ficou em terceiro lugar e apareceu na foto segurando uma criança disse no Twitter: “Obrigada pela preocupação, mas estou encantada com meu pódio, super orgulhosa de fazer parte da equipe que organiza um evento tão inclusivo e emocionante, e orgulhoso de correr com competidores tão incríveis.