Diego Dabove é demitido do Bahia e Guto Ferreira, ex-Ceará, deve assumir comando

Antes mesmo de completar dois meses no comando do Bahia, o argentino Diego Dabove foi demitido do clube. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (6) pelo presidente Guilherme Bellintani. Para o lugar dele, o clube já acertou a chegada do ex-técnico do Ceará, Guto Ferreira, segundo apuração do Globoesporte.

Dabove comandou o Bahia em seis jogos, no intervalo de 45 dias, chegando a um aproveiitando de apenas 28%. A derrota por 3 a 1 para o Corinthians, nesta quarta, foi considerado crucial para a decisão de troca do comando.

Na nota, Bellintani afirmou que "não era algo que a gente gostaria de fazer, lamentamos bastante a situação, mas se a gente decidiu mudar tão rápido é uma prova de que a escolha terminou se mostrando equivocada".

Veja comunicado na íntegra:

O Esporte Clube Bahia comunica que Diego Dabove não é mais o treinador do Esquadrão.

“Precisamos realizar uma correção de rumos. Não era algo que a gente gostaria de fazer, lamentamos bastante a situação, mas se a gente decidiu mudar tão rápido é uma prova de que a escolha terminou se mostrando equivocada – não no sentido da qualidade do trabalho, mas do ponto de vista de conhecimento do futebol brasileiro e do contexto do clube. Fazendo um balanço do dia a dia, dos resultados e dos desafios que temos pela frente, entendemos que essa é a medida correta no momento”, explica o presidente Guilherme Bellintani.

Junto com ele deixam o Tricolor os auxiliares Guillermo Formica e Walter Ribonetto, além do preparador físico Agustín Buscaglia.

