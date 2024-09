Depois de eliminação na Sula, Marinho projeta objetivos do Fortaleza: 'atenção 100% no Brasileiro'

Após nova derrota para o Corinthians, por 3 a 0, na Neo Química Arena, o atacante Marinho destacou o foco do Fortaleza na temporada. Em entrevista à ESPN, ainda na beira do campo, o camisa 11 demonstrou chateação com a eliminação do tricolor na competição internacional.

Os três gols da derrota saíram na etapa final no estádio do Corinthians. Marinho avaliou os últimos 90 minutos que culminaram com a derrota do time de Juan Pablo Vojvoda.

"O primeiro tempo foi muito igual, não tem como falar sobre uma partida ruim. A gente veio perdendo de 2 a 0, não tem como vocês analisarem dessa forma. Quando perde é mole, vocês [imprensa] analisam da forma que querem. Primeiro tempo a gente tentou segurar o jogo, no segundo tivemos uma chance ali, se tivéssemos feito aquele gol teríamos complicado um pouco o jogo, aí tomamos dois gols muito rápido", destaca Marinho.

Depois do duelo, o atleta revelou os próximos passos do time tricolor na temporada, com os jogos restantes da Série A.

"O mais importante é não se abalar, a gente tá bem no [Campeonato] Brasileiro e agora a gente foca na competição, trabalhar firme e forte e voltar as atenções cem por cento no Brasileiro", avalia o camisa 11 tricolor. Marinho atacante do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo (29), às 16h, para encarar o Cuiabá, na Arena Castelão. O confronto é válido pela 28ª rodada do Brasileirão Série A. O Leão ocupa a terceira posição com 52 pontos, 4 a menos que o líder Botafogo.

CONFRONTO EM ITAQUERA

Em jogadas de contra-ataque, o time de Ramón Díaz surpreendeu o Leão e conseguiu marcar com Ángel Romero e Coronado, duas vezes. Ao final, o placar agregado do confronto terminou 5 a 0 para o alvinegro paulista, que avançou para a semifinal da Sul-Americana.