Denver Nuggets é campeão da NBA pela primeira vez na história

O Denver Nuggets é o grande campeão da temporada 2022/23 da principal liga de basquete do mundo, a National Basketball Association (NBA). A equipe do Colorado superou novamente o Miami Heat na noite desta segunda-feira (12) e garantiu o título da competição pela primeira vez na sua história. Os Nuggets venceram a série por 4 a 1.

Em um jogo emocionante, com o Miami Heat liderando o placar durante a maior parte do tempo, o Denver Nuggets conseguiu reverter a situação no placar na reta final da partida, sobretudo no quarto e último quarto do duelo. A partida decisiva aconteceu na Ball Arena, em Denver (EUA), diante dos torcedores da equipe do Colorado.

O grande destaque da campanha do título foi o sérvio Nikola Jokic, um dos principais nomes da atualidade do basquete mundial. Além de grandes atuações ao longo de toda a temporada regular e dos playoffs, o jogador brilhou na partida que confirmou o título para os Nuggets, com 28 pontos somados, além de 16 rebotes.

ELENCO CAMPEÃO

Denver Nuggets: Christian Braun, Kentavious Caldwell-Pope, Reggie Jackson, Peyton Watson, Bruce Brown, Ish Smith, Collin Gillespie e Jamal Murray; Michael Porter Jr., Jack White, Zeke Nnaji, Vlatko Cancar, Jeff Green, Aaron Gordon; DeAndre Jordan, Thomas Bryant e Nikola Jokic. Técnico: Michael Malone.