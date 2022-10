Cuiabá x Flamengo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Cuiabá e Flamengo se enfrentam neste sábado (8), na Arena Pantanal. O duelo será às 19h (de Brasília) e é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes têm objetivos diferentes no torneio.

Os times só se enfrentaram três vezes na história. Duas no Brasileirão de 2021 e uma na edição deste ano. Foram duas vitórias da equipe carioca e um empate.

O Fla vem de empate sem gols diante do Internacional. Focado na final da Copa do Brasil, o time reserva deve entrar em campo. Entre os titulares, apenas o goleiro Santos viajou com a equipe. Dorival Júnior também permaneceu no Rio de Janeiro.

O Cuiabá chega de duas derrotas seguidas. Ao todo, a equipe soma 30 pontos e está em 17ª posição. A equipe terá os desfalques de Camilo e Igor Cariús.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CUIABÁ: João Carlos; Daniel Guedes, Alan Empereur, Joaquim Henrique e João Lucas; Marcão, Denilson e Pepê; Valdivia, André Luís e Deyverson.

FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Vidal (Diego), Victor Hugo e Matheus França; Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão.

FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Flamengo

Data e hora: 08/10, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte