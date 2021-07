Cris Cyborg desafia DJ Ivis para luta de MMA: "convite ao valentão"

A lutadora de MMA, campeã no UFC e no Bellator, Cris Cyborg, desafiou nesta terça-feira, em suas redes sociais, o Dj Ivis para uma luta. O artista, chamado por ela de DJ Valentão, aparece em diferentes vídeos agredindo violentamente a mulher, Pamella Gomes de Hollanda, na então residência do casal.

No convite, com direito a montagem com fotos dos dois, Cyborg oferece cinco rounds para o "DJ valentão mostrar suas habilidades contra as mulheres".

"Cris Cyborg desafia o DJ Valentão para participar no evento Nação Cyborg, dia 29/07/2021, e mostrar suas habilidades contra mulheres. O valentão terá cinco rounds", diz o convite divulgado pela lutadora de MMA em seu Twitter.

Caso Dj Ivis

Na sequência de vídeos divulgados nas redes sociais, DJ Ivis aparece em casa, na sala e no quarto do bebê, agredindo a ex-companheira com socos e chutes. Em um dos arquivos divulgados, um homem assiste à agressão, mas não interfere. Em outro momento, a agressão acontece na presença da mãe de Pamella e da filha do casal.

Pamella relatou nessa segunda-feira (12), em entrevista ao colunista Leo Dias, que as agressões são recorrentes e começaram ainda quando ela estava grávida de cinco meses, em 2020. "Ele me pegou pelo pescoço", disse a estudante de arquitetura.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte