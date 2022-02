Corinthians x Mirassol: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians recebe o Mirassol nesta quinta-feira (10) para mais um jogo do Campeonato Paulista 2022. As equipes se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 desta quinta-feira (10).

No Grupo A, o Corinthians lidera somando 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe deve entrar em campo ainda sem um treinador oficial, já que Sylvinho foi demitido. O Timão vai em busca de se manter na ponta da tabela.

O Mirassol é o segundo do Grupo C com 8 pontos. São 2 vitórias e 2 empates. Com dois pontos a menos que o Palmeiras, time vai brigar para se manter na zona de classificação.

ONDE ASSISTIR

Pela HBO Max e pelos streamings TNT Sports e Paulistão Play.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Giuliano, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Róger Guedes e Jô. Técnico: A definir

Mirassol: Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Rayan e Pará; Luis Oyama, Neto Moura e Rafael Silva; Negueba, Fabrício e Zeca. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Mirassol

Local: Neo Química Arena (SP)

Data e hora: 10/02, às 21h30min

