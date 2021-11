Corinthians x Fortaleza: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

Um confronto direto que vale muito e é crucial para o objetivo das duas equipes. É em clima de decisão que Corinthians e Fortaleza se enfrentam neste sábado (6), às 17 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo entre times que postulam vaga na Copa Libertadores pode ser determinante para a reta final de cada um no Campeonato Brasileiro.

Tricolores e Alvinegros estão colados na tabela. O Leão do Pici é o 5º colocado, com 48 pontos, enquanto o Timão vem logo atrás, na 6ª posição, com 44.

Vitória cearense representa aumento da vantagem para sete pontos, o que deixaria o time de Juan Pablo Vojvoda muito mais confortável no G-5 e com maiores possibilidades de assegurar a vaga diretamente na fase de grupos da principal competição do continente.

Por outro lado, um triunfo do time paulista faz com que a distância caia para apenas um ponto, colocando a equipe de Sylvinho com forças na briga por uma classificação para a fase de grupos da Liberta.

Desfalques e retorno

Legenda: Robson é um dos artilheiros do Fortaleza na Série A Foto: Kid Júnior / SVM

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem sérios desfalques para a partida. Ele não poderá contar com nada menos que cinco titulares. Titi, Matheus Jussa e Ederson estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O último, inclusive, já nem poderia atuar por pertencer ao Corinthians.

Além deles, Yago Pikachu e Lucas Crispim seguem de fora, no departamento médico.

A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Robson, que está recuperado de entorse no tornozelo direito, viajou e será opção, inclusive já devendo ser titular.

Timão 'reforçado'

Legenda: Cássio está de volta ao gol do Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O técnico Sylvinho terá dois 'reforços' importantes em relação ao time que venceu a Chapecoense por 1 a 0, na última rodada. O goleiro Cássio e o volante Xavier estão de volta ao time. Ambos cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Timão vem de duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, e tentará manter o bom retrospecto que tem contra o Fortaleza.

Como mandante, o Corinthians jamais perdeu para o Tricolor. Em 12 jogos, são nove vitórias corintianas e três empates, com 24 gols marcados do Timão contra sete do Leão. Na Neo Química Arena, foram dois jogos, com uma vitória do time da casa e um empate.

A expectativa é de casa cheia, com quase 49 mil torcedores, já que o estado de São Paulo permitiu liberação de 100% da capacidade de público.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Brasileiro - 30ª rodada

Data: 06 de novembro de 2021

Horário: 17 horas

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

Escalações

Corinthians

Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier (Du Queiroz), Giuliano e Gabriel Pereira; Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Renato Augusto. Técnico: Sylvinho

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jackson; Edinho, Ronald, Felipe, Lucas Lima Bruno Melo; David e Ángelo Henríquez (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda