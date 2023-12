Copinha 2024 começa em janeiro; veja tabela divulgada e onde assistir

A tabela e o regulamento da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior estão definidos. Com a primeira partida acontecendo já no dia 2 de janeiro, a principal competição de base do país abre o calendário do futebol brasileiro.

Divididas em 32 grupos, as 128 equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, classificando as duas melhores aos confrontos diretos eliminatórios que, em caso de empate no tempo normal, serão decididos nos pênaltis.



Estreia dos times cearenses

O Ceará estreia no dia 2 de janeiro, às 17 horas, contra o Rondoniense, Estádio Bruno Lazarini.

O Fortaleza, estreia no dia 3 de janeiro, às 15 horas, contra o Castanhal, no estádio Estádio Antônio Viana da Silva.

O Atlético Cearense estreia no dia 3 de janeiro, às 15h15 contra o Criciúma, no estádio Estádio Coronel Francisco Vieira.

Já o Floresta estreia no dia 4 de janeiro, às 17h15, contra o SKA Brasil, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba.

Onde assistir a Copinha

A Copinha 2024 será exibida por TV Globo, SporTV e YouTube.

Veja tabela completa

GRUPO 01

03-jan-24 - qua 13:00 TANABI EC - SP x AA PONTE PRETA - SP

03-jan-24 - qua 15:15 VILA NOVA FC - GO x ATLÉTICO GLORIENSE - SE

06-jan-24 - sáb 13:00 AA PONTE PRETA - SP x VILA NOVA FC - GO

06-jan-24 - sáb 15:15 TANABI EC - SP x ATLÉTICO GLORIENSE - SE

09-jan-24 - ter 13:00 ATLÉTICO GLORIENSE - SE x AA PONTE PRETA - SP

09-jan-24 - ter 15:15 TANABI EC - SP x VILA NOVA FC - GO

GRUPO 02

02-jan-24 - ter 17:00 CATANDUVA FC - SP x AA PORTUGUESA - RJ

02-jan-24 - ter 19:15 ATHLÉTICO PARANAENSE - PR x SD SPARTA - TO

05-jan-24 - sex 17:00 CATANDUVA FC - SP x SD SPARTA - TO

05-jan-24 - sex 19:15 AA PORTUGUESA - RJ x ATHLÉTICO PARANAENSE - PR

08-jan-24 - seg 14:15 SD SPARTA - TO x AA PORTUGUESA - RJ

08-jan-24 - seg 16:30 CATANDUVA FC - SP x ATHLÉTICO PARANAENSE - PR

GRUPO 03

03-jan-24 - qua 16:45 MIRASSOL FC - SP x SAMPAIO CORRÊA FC - MA

03-jan-24 - qua 19:00 ABC FC - RN x COIMBRA SPORTS - MG

06-jan-24 - sáb 16:45 MIRASSOL FC - SP x COIMBRA SPORTS - MG

06-jan-24 - sáb 19:00 SAMPAIO CORRÊA FC - MA x ABC FC - RN

09-jan-24 - ter 16:45 COIMBRA SPORTS - MG x SAMPAIO CORRÊA FC - MA

09-jan-24 - ter 19:00 MIRASSOL FC - SP x ABC FC - RN

GRUPO 04

03-jan-24 - qua 13:00 GRÊMIO FPA - RS x SERRA BRANCA EC - PB

03-jan-24 - qua 15:15 AA INTER BEBEDOURO - SP x FIGUEIRENSE FC - SC

06-jan-24 - sáb 13:00 AA INTER BEBEDOURO - SP x SERRA BRANCA EC - PB

06-jan-24 - sáb 15:15 FIGUEIRENSE FC - SC x GRÊMIO FPA - RS

09-jan-24 - ter 12:45 SERRA BRANCA EC - PB x FIGUEIRENSE FC - SC

09-jan-24 - ter 15:00 AA INTER BEBEDOURO - SP x GRÊMIO FPA - RS

GRUPO 05

02-jan-24 - ter 19:15 AA FRANCANA - SP x RIO CLARO FC - SP

02-jan-24 - ter 21:30 SAF BOTAFOGO - RJ x SE TIRADENTES - PI

05-jan-24 - sex 19:15 AA FRANCANA - SP x SE TIRADENTES - PI

05-jan-24 - sex 21:30 RIO CLARO FC - SP x SAF BOTAFOGO - RJ

08-jan-24 - seg 16:15 SE TIRADENTES - PI x RIO CLARO FC - SP

08-jan-24 - seg 18:30 AA FRANCANA - SP x SAF BOTAFOGO - RJ

GRUPO 06

03-jan-24 - qua 13:00 COMERCIAL FC - RP - SP x GRÊMIO NOVORIZONTINO - SP

03-jan-24 - qua 15:15 A CHAPECOENSE F - SC x EC JACUIPENSE - BA

06-jan-24 - sáb 13:00 COMERCIAL FC - RP - SP x EC JACUIPENSE - BA

06-jan-24 - sáb 15:15 GRÊMIO NOVORIZONTINO - SP x A CHAPECOENSE F - SC

09-jan-24 - ter 13:00 EC JACUIPENSE - BA x GRÊMIO NOVORIZONTINO - SP

140 09-jan-24 - ter 15:15 COMERCIAL FC - RP - SP x A CHAPECOENSE F - SC

GRUPO 07

03-jan-24 - qua 17:15 FERROVIÁRIA F S/A - SP x CARAJÁS EC - PA

03-jan-24 - qua 19:30 SÃO PAULO FC - SP x PORTO VITÓRIA FC - ES

06-jan-24 - sáb 17:15 FERROVIÁRIA F S/A - SP x PORTO VITÓRIA FC - ES

06-jan-24 - sáb 19:30 CARAJÁS EC - PA x SÃO PAULO FC - SP

09-jan-24 - ter 17:00 PORTO VITÓRIA FC - ES x CARAJÁS EC - PA

09-jan-24 - ter 19:15 FERROVIÁRIA F S/A - SP x SÃO PAULO FC - SP

GRUPO 08

02-jan-24 - ter 17:00 CEARÁ SC - CE x RONDONIENSE SC - RO

02-jan-24 - ter 19:15 EC LEMENSE - SP x SE DO GAMA - DF

05-jan-24 - sex 17:00 SE DO GAMA - DF x CEARÁ SC - CE

05-jan-24 - sex 19:15 EC LEMENSE - SP x RONDONIENSE SC - RO

08-jan-24 - seg 15:45 RONDONIENSE SC - RO x SE DO GAMA - DF

08-jan-24 - seg 18:00 EC LEMENSE - SP x CEARÁ SC - CE

GRUPO 09

03-jan-24 - qua 13:00 TUPÃ FC - SP x GUARANI FC - SP

03-jan-24 - qua 15:15 ATLÉTICO GOIANIENSE - GO x OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC - PR

06-jan-24 - sáb 13:00 TUPÃ FC - SP x OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC - PR

06-jan-24 - sáb 15:15 GUARANI FC - SP x ATLÉTICO GOIANIENSE - GO

09-jan-24 - ter 13:00 OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC - PR x GUARANI FC - SP

09-jan-24 - ter 15:15 TUPÃ FC - SP x ATLÉTICO GOIANIENSE - GO

GRUPO 10

03-jan-24 - qua 19:30 MARÍLIA AC - SP x BANGU AC - SP - RJ

03-jan-24 - qua 21:45 SC CORINTHIANS PTA - SP x JI PARANÁ FC - RO

06-jan-24 - sáb 17:15 BANGU AC - SP - RJ x SC CORINTHIANS PTA - SP

06-jan-24 - sáb 19:30 MARÍLIA AC - SP x JI PARANÁ FC - RO

09-jan-24 - ter 19:15 JI PARANÁ FC - RO x BANGU AC - SP - RJ

09-jan-24 - ter 21:30 MARÍLIA AC - SP x SC CORINTHIANS PTA - SP

GRUPO 11

03-jan-24 - qua 12:45 VOCEM - SP x CRB - AL

03-jan-24 - qua 15:00 FORTALEZA EC - CE x CASTANHAL EC - PA

06-jan-24 - sáb 13:00 CRB - AL x FORTALEZA EC - CE

06-jan-24 - sáb 15:15 VOCEM - SP x CASTANHAL EC - PA

09-jan-24 - ter 10:45 CASTANHAL EC - PA x CRB - AL

09-jan-24 - ter 13:00 VOCEM - SP x FORTALEZA EC - CE

GRUPO 12

03-jan-24 - qua 15:00 EC XV DE JAÚ - SP x AE VELO CLUBE - SP

03-jan-24 - qua 17:15 SC INTERNACIONAL - RS x SANTA CRUZ FC - SE

06-jan-24 - sáb 19:30 EC XV DE JAÚ - SP x SANTA CRUZ FC - SE

06-jan-24 - sáb 21:45 AE VELO CLUBE - SP x SC INTERNACIONAL - RS

09-jan-24 - ter 15:00 SANTA CRUZ FC - SE x AE VELO CLUBE - SP

09-jan-24 - ter 17:15 EC XV DE JAÚ - SP x SC INTERNACIONAL - RS

GRUPO 13

03-jan-24 - qua 13:00 GRÊMIO SÃOCARLENSE - SP x LAGARTO FC - SE

03-jan-24 - qua 15:15 FLUMINENSE FC - RJ x SÃO RAIMUNDO EC - RR

06-jan-24 - sáb 12:45 GRÊMIO SÃOCARLENSE - SP x SÃO RAIMUNDO EC - RR

06-jan-24 - sáb 15:00 LAGARTO FC - SE x FLUMINENSE FC - RJ

09-jan-24 - ter 14:45 SÃO RAIMUNDO EC - RR x LAGARTO FC - SE

09-jan-24 - ter 17:00 GRÊMIO SÃOCARLENSE - SP x FLUMINENSE FC - RJ

GRUPO 14

03-jan-24 - qua 13:00 SE ITAPIRENSE - SP x ITUANO FC - SP

03-jan-24 - qua 15:15 CRICIÚMA EC - SC x ATLÉTICO CEARENSE - CE

06-jan-24 - sáb 13:00 SE ITAPIRENSE - SP x ATLÉTICO CEARENSE - CE

06-jan-24 - sáb 15:15 ITUANO FC - SP x CRICIÚMA EC - SC

09-jan-24 - ter 13:00 ATLÉTICO CEARENSE - CE x ITUANO FC - SP

09-jan-24 - ter 15:15 SE ITAPIRENSE - SP x CRICIÚMA EC - SC

GRUPO 15

04-jan-24 - qui 13:00 COMERCIAL FC - TIETÊ - SP x IVINHEMA FC - MS

04-jan-24 - qui 15:15 AMÉRICA FC - MG x CAPITAL CF - DF

07-jan-24 - dom 13:00 COMERCIAL FC - TIETÊ - SP x CAPITAL CF - DF

07-jan-24 - dom 15:15 IVINHEMA FC - MS x AMÉRICA FC - MG

10-jan-24 - qua 13:00 CAPITAL CF - DF x IVINHEMA FC - MS

10-jan-24 - qua 15:15 COMERCIAL FC - TIETÊ - SP x AMÉRICA FC - MG

GRUPO 16

04-jan-24 - qui 13:00 DESPORTIVO BRASIL - SP x CAPIVARIANO FC - SP

04-jan-24 - qui 15:15 SANTA CRUZ FC - PE x RIO BRANCO FC - AC

07-jan-24 - dom 13:00 CAPIVARIANO FC - SP x SANTA CRUZ FC - PE

07-jan-24 - dom 15:15 DESPORTIVO BRASIL - SP x RIO BRANCO FC - AC

10-jan-24 - qua 13:00 RIO BRANCO FC - AC x CAPIVARIANO FC - SP

10-jan-24 - qua 15:15 DESPORTIVO BRASIL - SP x SANTA CRUZ FC - PE

GRUPO 17

04-jan-24 - qui 13:00 SFERA FC LTDA. - SP x BOTAFOGO FC - SP

04-jan-24 - qui 15:15 AMÉRICA FC - RN x EPD NACIONAL FAST CLUBE - AM

07-jan-24 - dom 13:00 SFERA FC LTDA. - SP x EPD NACIONAL FAST CLUBE - AM

07-jan-24 - dom 15:15 BOTAFOGO FC - SP x AMÉRICA FC - RN

10-jan-24 - qua 13:00 EPD NACIONAL FAST CLUBE - AM x BOTAFOGO FC - SP

10-jan-24 - qua 15:15 SFERA FC LTDA. - SP x AMÉRICA FC - RN

GRUPO 18

04-jan-24 - qui 17:15 FC SKA BRASIL - SP x FLORESTA EC - CE

04-jan-24 - qui 19:30 ATLÉTICO MINEIRO - MG x TIMON EC - MA

07-jan-24 - dom 17:00 FC SKA BRASIL - SP x TIMON EC - MA

07-jan-24 - dom 19:15 FLORESTA EC - CE x ATLÉTICO MINEIRO - MG

10-jan-24 - qua 17:15 TIMON EC - MA x FLORESTA EC - CE

10-jan-24 - qua 19:30 FC SKA BRASIL - SP x ATLÉTICO MINEIRO - MG

GRUPO 19

05-jan-24 - sex 15:15 GO AUDAX EC - SP x EC SÃO BENTO - SP

05-jan-24 - sex 17:30 CR FLAMENGO - RJ x EC SÃO JOSÉ - RS

08-jan-24 - seg 18:15 GO AUDAX EC - SP x EC SÃO JOSÉ - RS

08-jan-24 - seg 20:30 EC SÃO BENTO - SP x CR FLAMENGO - RJ

11-jan-24 - qui 15:15 EC SÃO JOSÉ - RS x EC SÃO BENTO - SP

11-jan-24 - qui 17:30 GO AUDAX EC - SP x CR FLAMENGO - RJ

GRUPO 20

05-jan-24 - sex 13:00 SHARJAH BRASIL FC - SP x EC XV DE PIRACICABA - SP

05-jan-24 - sex 15:15 NÁUTICO CAPIBARIBE - PE x TRINDADE AC - GO

08-jan-24 - seg 13:00 SHARJAH BRASIL FC - SP x TRINDADE AC - GO

08-jan-24 - seg 15:15 EC XV DE PIRACICABA - SP x NÁUTICO CAPIBARIBE - PE

11-jan-24 - qui 13:00 TRINDADE AC - GO x EC XV DE PIRACICABA - SP

11-jan-24 - qui 15:15 SHARJAH BRASIL FC - SP x NÁUTICO CAPIBARIBE - PE

GRUPO 21

04-jan-24 - qui 13:00 ATLÉTICO GUARATINGUETÁ - SP x RED BULL BRAGANTINO - SP

04-jan-24 - qui 15:15 EC BAHIA - BA x JOINVILLE EC - SC

07-abr-24 - dom 13:00 RED BULL BRAGANTINO - SP x EC BAHIA - BA

07-jan-24 - dom 15:15 ATLÉTICO GUARATINGUETÁ - SP x JOINVILLE EC - SC

10-jan-24 - qua 08:45 JOINVILLE EC - SC x RED BULL BRAGANTINO - SP

10-jan-24 - qua 11:00 ATLÉTICO GUARATINGUETÁ - SP x EC BAHIA - BA

GRUPO 22

04-jan-24 - qui 13:00 EC TAUBATÉ - SP x AA INTER LIMEIRA - SP

04-jan-24 - qui 15:15 CUIABÁ EC - MT x PATRIOTAS FC - PR

07-jan-24 - dom 13:00 EC TAUBATÉ - SP x PATRIOTAS FC - PR

07-jan-24 - dom 15:15 AA INTER LIMEIRA - SP x CUIABÁ EC - MT

10-jan-24 - qua 13:00 PATRIOTAS FC - PR x AA INTER LIMEIRA - SP

10-jan-24 - qua 15:15 EC TAUBATÉ - SP x CUIABÁ EC - MT

GRUPO 23

04-jan-24 - qui 11:00 ASTER BRASIL SC - SP x EC SANTO ANDRÉ - SP

04-jan-24 - qui 13:15 SPORT RECIFE - PE x CRUZEIRO DE ARAPIRACA - AL

07-jan-24 - dom 12:45 ASTER BRASIL SC - SP x CRUZEIRO DE ARAPIRACA - AL

07-jan-24 - dom 15:00 EC SANTO ANDRÉ - SP x SPORT RECIFE - PE

10-jan-24 - qua 12:45 CRUZEIRO DE ARAPIRACA - AL x EC SANTO ANDRÉ - SP

10-jan-24 - qua 15:00 ASTER BRASIL SC - SP x SPORT RECIFE - PE

GRUPO 24

04-jan-24 - qui 15:15 OESTE FC - SP x UNIÃO ABC - MS

04-jan-24 - qui 17:30 SE PALMEIRAS - SP x SE QUEIMADENSE - PB

07-jan-24 - dom 17:45 OESTE FC - SP x SE QUEIMADENSE - PB

07-jan-24 - dom 20:00 UNIÃO ABC - MS x SE PALMEIRAS - SP

10-jan-24 - qua 14:45 SE QUEIMADENSE - PB x UNIÃO ABC - MS

10-jan-24 - qua 17:00 OESTE FC - SP x SE PALMEIRAS - SP

GRUPO 25

03-jan-24 - qua 13:00 EC SÃO BERNARDO - SP x AA PORTUGUESA - SP

03-jan-24 - qua 15:15 EC JUVENTUDE - RS x CONQUISTA FC - BA

06-jan-24 - sáb 13:00 EC SÃO BERNARDO - SP x CONQUISTA FC - BA

06-jan-24 - sáb 15:15 AA PORTUGUESA - SP x EC JUVENTUDE - RS

09-jan-24 - ter 13:00 CONQUISTA FC - BA x AA PORTUGUESA - SP

09-jan-24 - ter 15:15 EC SÃO BERNARDO - SP x EC JUVENTUDE - RS

GRUPO 26

04-jan-24 - qui 17:30 EC ÁGUA SANTA - SP x NOVA VENECIA FC - ES

04-jan-24 - qui 19:45 SANTOS FC - SP x CLUBE DO REMO - PA

07-jan-24 - dom 15:00 EC ÁGUA SANTA - SP x CLUBE DO REMO - PA

07-jan-24 - dom 17:15 NOVA VENECIA FC - ES x SANTOS FC - SP

10-jan-24 - qua 19:30 CLUBE DO REMO - PA x NOVA VENECIA FC - ES

10-jan-24 - qua 21:45 EC ÁGUA SANTA - SP x SANTOS FC - SP

GRUPO 27

04-jan-24 - qui 13:00 GOIÁS EC - GO x MADUREIRA EC - RJ

04-jan-24 - qui 15:15 UNIÃO SUZANO AC - SP x A PORTUGUESA DESP - SP

07-jan-24 - dom 12:45 UNIÃO SUZANO AC - SP x MADUREIRA EC - RJ

07-jan-24 - dom 15:00 A PORTUGUESA DESP - SP x GOIÁS EC - GO

10-jan-24 - qua 12:45 MADUREIRA EC - RJ x A PORTUGUESA DESP - SP

10-jan-24 - qua 15:00 UNIÃO SUZANO AC - SP x GOIÁS EC - GO

GRUPO 28

04-jan-24 - qui 15:15 CRUZEIRO EC SAF - MG x CAPITAL FC - TO

04-jan-24 - qui 17:30 UNIÃO MOGI - SP x NOVA MUTUM EC - MT

07-jan-24 - dom 14:45 UNIÃO MOGI - SP x CAPITAL FC - TO

07-jan-24 - dom 17:00 NOVA MUTUM EC - MT x CRUZEIRO EC SAF - MG

10-jan-24 - qua 15:00 CAPITAL FC - TO x NOVA MUTUM EC - MT

10-jan-24 - qua 17:15 UNIÃO MOGI - SP x CRUZEIRO EC SAF - MG

GRUPO 29

05-jan-24 - sex 13:00 AA FLAMENGO - SP x POTYGUAR SERIDOENSE - RN

05-jan-24 - sex 15:15 VASCO DA GAMA SAF - RJ x EC MACAPÁ - AP

08-jan-24 - seg 13:00 AA FLAMENGO - SP x EC MACAPÁ - AP

08-jan-24 - seg 15:15 POTYGUAR SERIDOENSE - RN x VASCO DA GAMA SAF - RJ

11-jan-24 - qui 13:00 EC MACAPÁ - AP x POTYGUAR SERIDOENSE - RN

11-jan-24 - qui 15:15 AA FLAMENGO - SP x VASCO DA GAMA SAF - RJ

GRUPO 30

04-jan-24 - qui 08:45 IBRACHINA - SP x CSA - AL

04-jan-24 - qui 11:00 EC VITÓRIA - BA x SE DE PICOS - PI

07-jan-24 - dom 08:45 IBRACHINA - SP x SE DE PICOS - PI

07-jan-24 - dom 11:00 CSA - AL x EC VITÓRIA - BA

10-jan-24 - qua 10:45 SE DE PICOS - PI x CSA - AL

10-jan-24 - qua 13:00 IBRACHINA - SP x EC VITÓRIA - BA

GRUPO 31

05-jan-24 - sex 11:00 CA JUVENTUS - SP x A MONTE AZUL - SP

05-jan-24 - sex 13:15 CORITIBA FC - PR x CANAÃ EC - DF

08-jan-24 - seg 11:00 CA JUVENTUS - SP x CANAÃ EC - DF

08-jan-24 - seg 13:15 A MONTE AZUL - SP x CORITIBA FC - PR

11-jan-24 - qui 13:00 CANAÃ EC - DF x A MONTE AZUL - SP

11-jan-24 - qui 15:15 CA JUVENTUS - SP x CORITIBA FC - PR

GRUPO 32

03-jan-24 - qua 13:00 NACIONAL AC - SP x AD SÃO CAETANO - SP

03-jan-24 - qua 15:15 AVAÍ FC - SC x RETRÔ FC - PE

06-jan-24 - sáb 13:00 NACIONAL AC - SP x RETRÔ FC - PE

06-jan-24 - sáb 15:15 AD SÃO CAETANO - SP x AVAÍ FC - SC

09-jan-24 - ter 13:00 RETRÔ FC - PE x AD SÃO CAETANO - SP

09-jan-24 - ter 15:15 NACIONAL AC - SP x AVAÍ FC - SC