Copa São Paulo: veja os resultados dos jogos da Copinha deste domingo (9)

A Copa São Paulo de Futebol Júnior da temporada de 2022 segue movimentando o fim de semana, com muitas partidas simultâneas. Neste domingo (9), mais promessas do futebol brasileiro entram em campo para dar as cartas.

Entre as principais partidas deste domingo, destaca-se XV de Jaú x Grêmio, Ferroviária x Santos e União São João x Athetico-PR. Na 1ª etapa da Copinha, os clubes se enfrentam em fase de grupos - os dois melhores de cada chaveamento avançam.

CONFIRA OS RESULTADOS DA COPINHA NESTE DOMINGO (9)

Aparecidense 3 x 2 Petrolina

Taquarussú 0 x 7 Velo Clube

Taubaté 0 x 2 Botafogo

Chapadinha 1 x 1 Nova Iguaçu

União ABC 0 x 5 Novorizontino

União São João x Athetico-PR - 13h15

Mixto-MT x Castanhal - 14h15

Comercial-SP x Criciúma - 15h15

União Iacanga x Santa Cruz - 15h15

XV de Jaú x Grêmio - 16h30

Falcon x São Carlos - 17h

Ferroviária x Santos - 19h

São-Carlense x América-MG - 19h15

Operário-PR x Rondoniense - 21h15

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte