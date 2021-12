Copa Nordeste de Vaquejada começa nesta sexta-feira e reúne criadores de Quarto de Milha

O universo de criadores da raça Quarto de Milha se agita neste fim de semana, de sexta-feira (10) a domingo (12), com a tradicional disputa da Copa Nordeste de Vaquejada, agora, em sua 3ª edição. O evento está programado para a cidade de Bezerros, no Estado de Pernambuco, reunindo vários grupos de criadores, proprietários, cavaleiros e turfistas, em geral.

A fazenda cearense Haras Claro, do criador Claudio Rocha, estará presente como co-patrocinadora da III Copa Nordeste de Vaquejada, com suas criações Quarto de Milha. Os organizadores do evento estão tomando todas as medidas sanitárias, com controle de público no recinto da disputa.