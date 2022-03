Copa Estado do Ceará de Futsal terá mais uma rodada neste sábado; vencedor disputa Copa Nordeste

A Copa Estado do Ceará de Futsal 2022 começou! Com seis equipes participantes (Ceará, Pires Ferreira, Jijoca, Reriutaba, Sobral e São Gonçalo), a competição vai até o fim de maio. A terceira rodada da 1ª fase será neste fim de semana, no dia 26 (sábado).

No Ginásio Rocha Aguiar, o Pires Ferreira recebe o São Gonçalo. No Maria Gorete Gomes, o Reriutaba enfrenta o Ceará. Por fim, o Ginásio Paulo Sarasate sedia o confronto entre Jijoca e Sobral. Todas as partidas terão início às 19 horas.

Na 1ª Fase, que é classificatória, os times se enfrentam no sistema de Ida/Volta do grupo único. Após seis partidas disputadas em duas rodadas, confira como está a classificação:

Colégio José Romao Futsal/Sobral - 6 pontos Ceará Sporting Clube - 4 pontos ADC/Jijoca Futsal - 4 pontos AD Nota 10/Reriutaba Futsal - 3 pontos Pires Ferreira Futsal - 0 ponto São Gonçalo - CT SGA - 0 ponto

O campeão tem vaga garantida na Copa do Nordeste da modalidade, que será realizada em Jijoca de Jericoacoara, em outubro deste ano. A Copa Estado do Ceará é organizada pela Federação Cearense de Futebol de Salão - Futsal. Veja a tabela completa dos jogos aqui.

Legenda: O time de futsal do Ceará é um dos seis participantes da competição. Foto: Fernando Ferreira/Ceará SC

