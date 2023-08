Copa do Mundo de Basquete: Brasil luta por título e vaga nas olimpíadas; veja guia

O Brasil quer surpreender no Mundial de Basquete de 2023 e fazer história. No Grupo G da competição, ao lado, da atual campeã, Espanha, Costa do Marfim e Irã, o time brasileiro lutará por uma das duas vagas no grupo. A estreia brasileira será neste sábado (26), às 6h45, contra o Irã.

Além do título de campeão, um dos objetivos do Brasil será conquistar uma vaga nos jogos olímpicos de Paris, em 2024. Para isso, o time brasileiro terá que ficar entre os dois melhores das sete seleções americanas que participam do torneio este ano.

O mundial será disputado entre os dias 25 de agosto e 10 de setembro, em três países: Indonésia, Filipinas e Japão.

O Brasil, que participou de todos os Mundiais de basquete (19, contando este de 2023), estreia contra o Irã no dia 26 de agosto, enfrenta a Espanha no dia 28 e fecha contra a Costa do Marfim em 30 de agosto.

De Conti concluiu o técnico A vaga nos Jogos Olímpicos seria um prêmio muito grande para nós, sem dúvida nenhuma. Mas é uma coisa que está fora de nosso controle porque as outras seleções estão nas outras chaves, a gente não pode ficar controlando o que acontece com os outros times. Temos que pensar no nosso e ir passo a passo

Renovação para o Mundial de Basquete

Sem a força de antigamente que levou a seleção brasileira a conquistar o bicampeonato mundial em 1959 e 1963, o técnico brasileiro Gustavo de Conti espera pelo menos se classificar para a segunda fase com um elenco que mistura juventude e experiência.

"O objetivo principal hoje é a gente passar da primeira fase, [...] Esperamos jogar os cruzamentos e tentar chegar entre os oito. A Espanha não precisamos nem comentar. O Irã é sempre um adversário tradicional do Brasil e temos um histórico de vitórias contra o Irã, mas sempre são jogos difíceis", disse De Conti, treinador do Brasil.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de Basquete 2023:

26/08, às 6h45 - Brasil x Irã

28/08, às 10h30 - Brasil x Espanha

30/08, às 6h45 - Brasil x Costa do Marfim

Onde assistir?

Os jogos do Mundial de Basquete serão transmitidos pela ESPN e o Star+

Marcelinho, um líder 'quarentão'

A lista dos doze convocados é encabeçada pelo experiente armador Marcelinho Huertas (CB Canarias, ESP), de 40 anos, que fará sua quinta participação em uma Copa do Mundo.

Legenda: Marcelinho Huertas, jogador da seleção brasileira de basquete Foto: Reprodução/CBB-Confederação Brasileira de Basketball

Ao lado dele estão também os armadores Raúl Neto, de 31 anos, e Yago Mateus, de 24.

'Raulzinho' era o único brasileiro na NBA (Cleveland Cavaliers) até recentemente assinar com o turco Fenerbahçe. Ele disputará sua terceira Copa do Mundo (2010 e 2014), após ficar afastado por lesão da edição da China-2019, em que o Brasil foi eliminado na segunda fase.

Já Yago Mateus (Red Star, SRB) estreou no Mundial da China e mostrou seu valor ao se destacar nas eliminatórias americanas.

"Destaco a variedade, a versatilidade tática que a gente tem. Nós temos armadores que podem acelerar o jogo, outros que podem jogar mais pausado", observou De Conti. "Contamos com uma geração de jogadores jovens que já vem mostrando seu talento e muita personalidade".