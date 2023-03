Copa do Brasil definiu todos os classificados para 2ª Fase após jogos desta quinta; veja confrontos

Nesta quinta-feira (2), foram conhecidos os últims 5 classificados para a 2ª Fase da Copa do Brasil, sendo definidos assim, todos os 40 classificados e os 20 jogos na próxima etapa da competição. As próxima etapa do certame ainda será disputada em jogo único, mas sem vantagem para o visitante. A CBF reservou os dias 08/03 ou 15/03 para as disputas.

Os 5 últimos clubes a passarem de fase foram Iguatu - que fez história ao vencer o América/RN por 1 a 0 no Morenão - o Àguia de Marabá (que venceu o Botafogo/PB por 2 a 1), o Criciúma (que superou o Real Ariquemes por 3 a 0), o Maringá (que eliminou o Sampaio Corrêa por 2 a 1), e o Botafogo, que empatou com o Sergipe nos acréscimos, em fim de jogo marcado por agressões e confusão.

Três Cearenses

O Estado do Ceará será representado por 3 times na 2ª Fase. O Ceará, que enfrenta o Ituano, o Ferroviário, que duela com o Grêmio e o Iguatu, que enfrenta o Santos. Todos os times cearenses jogarão fora de casa, após sorteio da sede da CBF.

Vale lembrar que o Fortaleza também é um representante cearense na Copa do Brasil, mas ele só entra na 3ª Fase, por estar disputando a Libertadores.

VEJA TODOS CONFRONTOS DA 2ª FASE

Grêmio x Ferroviário

Brasil de Pelotas x Ponte Preta

Ituano x Ceará

CRB x Operário-MS

Botafogo x Brasiliense

Remo x São Luiz-RS

Águia de Marabá x Goiás

CSA x Brusque

América-MG x Santa Cruz

Camboriú x Bahia

Coritiba x Criciúma

Náutico x Vila Nova

Ypiranga-RS x Bragantino

Vasco x ABC

Santos x Iguatu

Tombense x Retrô

Botafogo-SP x São Raimundo-RR

Maringá X Marcílio Dias

Nova Iguaçu x Nova Mutum