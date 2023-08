Conmebol e Federação Argentina querem ter Messi e Inter Miami em torneio

Há alguns meses, a Conmebol e a Concacaf ensaiam uma aproximação, com disputa de torneios em conjunto como a próxima Copa América, em 2024, nos Estados Unidos. Por isso, o presidente da Federação Argentina, Chiqui Tapia, com autorização do mandatário da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, fez uma ofensiva junto aos norte-americanos a fim de convencê-los a disputar um torneio na América do Sul.

O foco principal estaria em chamar o Inter Miami, de Lionel Messi, e outras equipes da MLS (EUA e Canadá) e da Liga MX, do México para atuarem contra equipes da Conmebol. Não há, no momento, definição sobre qual seria a competição ou se um novo torneio será criado.

Ainda de acordo com informações da TyC Sports, os calendário de todas as ligas e federações participantes precisam ser analisados e discutidos para encaixar um possível novo torneio.

Legenda: Equipe americana está na final da Leagues Cup. Foto: Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Recentemente, veio à tona um possível interesse da Conmebol em retomar a participação de times da Concacaf nos torneios da Conmebol. A logística e o calendário inchado são enormes barreiras. No entanto, o formato da Leagues Cup, torneio em que o Inter Miami de Messi está na final, diante do Nashville SC, tem sido elogiado por ser de curta duração e com sede em um único país.

Os times brasileiros, porém, já não têm brecha para a disputa de amistosos ou torneios semelhantes. Como o Estadão mostrou recentemente, diante da realização da Olimpíada e da Copa América, a CBF, em 2024, vai espremer ainda mais as competições. Para respeitar todas as Datas Fifa, por exemplo, seriam necessários 13 meses no calendário.