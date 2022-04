Confira o que se sabe sobre o acidente do ex-jogador colombiano Rincón, ídolo do Corinthians

Após grave acidente de carro, o ex-jogador Freddy Rincón está internado em estado grave. Ídolo do Corinthians e da seleção colombiana, o carro do ex-atleta colidiu em um ônibus do transporte público da cidade na madrugada de segunda-feira (11). Veja o que se sabe sobre a ocorrência.

Rincón está vivo, mas em estado grave. O ex-atleta sofreu traumatismo craniano. De acordo com o último boletim médico, ele foi levado a uma clínica médica após a colisão e ainda não houve evolução do quadro dele. As informações são dos sites colombianos Rádio Caracol e El Espectador;

Com 55 anos, Rincón está na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com o Dr. Laureano Quintero. Ele foi bicampeão brasileiro com o Corinthians (1998 e 1999) e campeão mundial em 2000;

O acidente ocorreu na Calle 5 com a Carrera 34, nas proximidades do estádio Pascual Guerrero. As autoridades de trânsito ainda investigam para saber qual motorista foi culpado pela ocorrência.