Condenado por violência sexual, atacante Robinho avalia retorno ao futebol

O atacante Robinho, de 38 anos, avalia o retorno ao futebol após ser condenado em última instância pela justiça italiana por violência sexual. De acordo com o UOL Esporte, o atleta foi sondado pela Portuguesa Santista e pelo Brasiliense.

Robinho está sem atuar profissionalmente desde 19 de julho de 2020, quando atuou pelo İstanbul Başakşehir, da Turquia, na vitória por 1 a 0 contra o Kayserispor, pelo Campeonato Turco.

No mesmo ano, Robinho foi anunciado como jogador do Santos, mas devido à pressão da torcida e dos patrocinadores, após áudios vazados onde o atacante debochava do ato cometido.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão pela Corte de Cassação de Roma em 19 de janeiro de 2022. Em novembro do ano passado, a Justiça Italiano solicitou a extradição do atacante, mas o pedido foi negado, baseando-se na constituição.

Interesse em voltar a jogar

Há pessoas próximas, Robinho confidenciou o interesse em retornar ao futebol, mas relatou preocupação com a família e filhos. Vice-presidente da Portuguesa Santista, Emerson Coelho conversou com o jogador sobre a possibilidade de atuar pela equipe paulista.

"A gente tentou, a gente conversou sobre a possibilidade. Ele tem esse problema e tivemos uma conversa superficial. Não foi proposta oficial, ele não deu resposta oficial, mas a gente cogitou. Ele é um baita jogador. Quem não gostaria? Mas há esse problema, nós seguimos nossa vida e ele a dele. Esperamos que ele resolva a vida dele na parte jurídica. O que houve foi uma conversa. A Portuguesa Santista ter o Robinho seria muito legal, mas ficou apenas no campo da conversa"

Recentemente, Robinho participou de amistosos contra a Portuguesa Santista. Aos 38 anos, o ex-atacante do Santos realiza atividades em um campo do Guarujá.

Na carreira, Robinho tem passagens por Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou FC, Atlético-MG, Sivasspor e İstanbul Başakşehir.

