Com roteiro 100% nordestino, piloto cearense busca título no Rally dos Sertões 2021

Com largada na Praia de Pipa (RN) e chegada na Praia dos Carneiros (PE), está chegando a hora do maior rally das Américas: o Rally dos Sertões 2021. Entre os dias 12 e 22 de agosto, os pilotos percorrerão apenas estradas nordestinas, passando por sete dos nove estados da região. O piloto André Bezerra será o representante do Ceará entre as motos na competição.

Serão 10 dias de prova, entre cenários mistos de litoral e sertão, terrenos firmes e arenosos, e muita adrenalina. campeão brasileiro do Rally Cross Country, Bezerra segue como único representante cearense na categoria Over45. O atleta projeta vantagem sobre os competidores do Sul e Sudeste, diante do clima.

André Bezerra Piloto de rally “Embora o percurso seja mais longo e intenso, com 9 dias de prova, o fator clima não deixa de ser uma vantagem para os competidores nordestinos, já que estamos acostumados com altas temperaturas”.

Legenda: Em 2021, André Bezerra busca título na categoria Over45 Foto: Divulgação

André Bezerra espera elevar ainda mais o nível na competição com a chegada de um novo veículo: a WR450 da Yamaha. Em 2020, sobre uma Honda Tornado XR250, veículo pouco visto em competições de alto nível, o cearense conquistou o 3º lugar na categoria Moto Rally Brasil.

“A temporada deste ano tem sido intensa, com muito treino físico, estudo de terrenos, idas e vindas na oficina preparando a moto. Eu e minha equipe estamos confiantes e focados no lugar mais alto do pódio”, projetou Bezerra.

Legenda: Serão 3.548 km de percurso, com largada em Pipa (RN) e chegada na Praia dos Carneiros (PE) Foto: Divulgação

Competição

Os pilotos passarão por estradas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Bahia, Alagoas e Ceará, percorrendo 3.548 km de percurso total.

Todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão adotados pela organização do Rally dos Sertões, assim como ocorreu na edição de 2020. Desta vez, no entanto, o evento será no formato semi-bolha, permitindo a presença de público em locais com acesso controlado.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte