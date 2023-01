Com Messi na liderança, jornal inglês divulga lista de melhores jogadores do mundo; Veja top 10

Messi ficou em 1º lugar no ranking de melhores jogadores de futebol de 2022. O camisa 10 conquistou a Copa do Mundo do Catar pela Argentina. A lista com o top 10 dos 100 melhores foi divulgada pelo jornal inglês "The Guardian" nesta sexta-feira (27).

O argentino foi citado pela sexta vez entre os melhores do Top 100 do "The Guardian". O jogador foi lembrado por todos os participantes que votaram. Ao todo, foram 206.

"Depois de uma temporada 2021/22 em baixa, a primeira pelo PSG, ninguém sabia direito o que esperar de Messi na Copa. Mas ele voltou do verão europeu cuspindo fogo. Fez gols e deu assistências no Campeonato Francês e, na Copa do Mundo no Catar, levou a Argentina à glória pela primeira vez desde 1986", escreveu o jornal.

Os franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema também estão na lista. Vinicius Júnior é o brasileiro que aparece em melhor posição no ranking. O jogador do Real Madrid está em oitavo.

CONFIRA A LISTA TOP 10 DO "THE GUARDIAN"