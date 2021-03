Colômbia pode vetar entrada da Seleção Brasileira para jogo das Eliminatórias

O ministro da Saúde da Colômbia disse nesta sexta-feira que pode ser proibida a entrada da Seleção Brasileira no país, onde enfrentará os anfitriões pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, no dia 26 de março, devido à pandemia de covid-19.

“Hoje seria muito difícil liberar qualquer voo vindo do Brasil e não haveria como justificar a liberação de um avião fretado”, afirmou o ministro Fernando Ruiz à Blu Radio.

As declarações de Ruiz aumentam ainda mais a incerteza em relação às próximas rodadas do torneio classificatório para o Mundial no Catar em 2022.

Ruiz defendeu sua posição indicando que a situação do coronavírus no Brasil, onde foram registrados recordes diários de mortes nas últimas semanas, é preocupante e que seria um perigo para a Colômbia a entrada da variante do coronavírus que surgiu no país vizinho, que teria "duas vezes mais poder de contágio".

O governo colombiano suspendeu os voos vindos do Brasil desde o final de janeiro para evitar a propagação da nova mutação do vírus.

A Colômbia é o segundo país da América Latina em número de infecções por coronavírus (2.266.211), superada apenas pelo Brasil, e o terceiro em mortes (107), atrás do vizinho sul-americano e do México.