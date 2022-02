Chelsea vence Al Hilal e encara o Palmeiras na final do Mundial de Clubes da Fifa

O Chelsea está na final do Mundial de Clubes da Fifa. Nesta quarta-feira (9), o time inglês venceu o Al Hilal, da Arábia Saudita, por 1 a 0, e vai encarar o Palmeiras na decisão, prevista para sábado.

No estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, os Blues abriram o placar com o atacante Romelu Lukaku. O centroavante belga aproveitou uma falha do sistema defensivo adversário, na grande área, e empurrou para a rede aos 31 do 1º tempo.

Com domínio da posse, o atual campeão da Champions League dominou as principais ações e controlou o ritmo do jogo no início. Na volta do intervalo, o Al Hilal cresceu de rendimento, foi superior, criou chances, mas parou no goleiro espanhol Kepa.

PALMEIRAS X CHELSEA

A final entre Palmeiras e Chelsea será disputada no sábado (12), às 13h30, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi. A equipe paulista busca o primeiro título no atual formato do Mundial.

Na última edição da competição da Fifa, o Verdão não conseguiu vaga na decisão e acabou na 4ª posição. Já os Blues tem esse torneio como o único que ainda não conquistou desde que o time foi comprado por um bilionário, há 19 anos. Em 2012, ficou com vice ao perder para o Corinthians.