Chapecoense negocia contratação do meio-campista Felipe Silva, do Ceará

O meio-campista Felipe Silva, mais conhecido como Baxola, está próximo de acertar com a Chapecoense para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Sem espaço na equipe principal com o técnico Guto Ferreira, o atleta, de 31 anos, disputou apenas seis partidas na atual temporada (cinco pelo estadual e uma pela Copa do Nordeste), tendo feito parte do elenco de transição do Vovô que disputou o Campeonato Cearense. A informação é do ge.globo.

A expectativa pelo acerto, no entanto, é tratado com cautela pelo Verdão. A diretoria da Chapecoense acredita em um desfecho positivo para que Felipe Silva defenda a equipe catarinense ao decorrer da Série A do Brasileirão.

Revelado pelo Palmeiras, o meio-campista chegou ao Ceará em 2016. À época, disputou 40 partidas e marcou cinco gols, sendo um dos destaques da equipe na Série B do Brasileirão. Após dois anos defendendo o Sanfrecce Hiroshima, do Japão, Felipe Silva retornou ao Vovô em 2019 - onde está até hoje. Nas últimas três temporadas, disputou 74 partidas e anotou 11 tentos. O atleta acumula passagens ainda por Bahia, Guarani, Mogi Mirim, Athletico, Figueirense e Ponte Preta.

Com uma sequência de lesões, além da chegada do técnico Guto Ferreira, Felipe Silva perdeu espaço no elenco principal do alvinegro e integrou a equipe de transição em partidas do Campeonato Cearense 2021. A última vez que esteve em campo foi contra o Icasa, na vitória do Ceará por 1 a 0, no dia 11 de maio.