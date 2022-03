Centro de Formação Olímpica recebe 1ª Copa Fest de ginástica rítmica

Vem aí a 1ª Copa Fest Ceará. O evento vai projetar a Ginástica Rítmica (GR) como esporte de participação, educação e rendimento. Além disso, incentivar o envolvimento de meninas e adolescentes entre 3 e 17 anos e o protagonismo feminino tanto em festivais quanto em competições. A disputa será realizada nos dias 1 e 2 de abril, no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza.

A capital cearense possui mais de 2 mil praticantes da modalidade, segundo a diretora do Instituto Bárbara Palomares, que atua no desenvolvimento da ginástica rítmica na cidade. No evento, serão 388 participantes.

A Copa Fest também busca impactar socialmente, incentivando a participação de meninas em situação de vulnerabilidade, que integram projetos sociais na região de Fortaleza.

Legenda: I Copa Fest busca divulgar a ginástica rítmica no estado. Foto: Divulgação

O intuito também é fomentar demais setores - sociais e econômicos – que o esporte mobiliza. Isso considerando que o cenário de patrocínios de empresas públicas e privadas se retraiu em função da pandemia. Com isso, prejudica a continuidade de entidades e eventos esportivos da modalidade.

A I Copa Fest Ceará vai atender a todas as normas legais, respeitando o decreto do Governo do Estado para a segurança sanitária para prevenção da Covid-19. A participação de público presencial está condicionada a apresentação do passaporte de vacinação contra o coronavírus.

Várias escolas vão participar. São elas: IBP, Gymlife, Maestria, GRRYSC, Escola Ballet Nocturno, Ballet Juliana Teixeira, Projeto Estação da Luz, Colégio 7 de setembro e outros. O evento é apoiado por: FIEC/SESI, Federação Cearense das Ginásticas, Câmara dos Vereadores e CREF5.

Serviço:

I Copa Fest Ceará 2022

Data e hora: 01 e 02/04/2022

Local: Centro de Formação Olímpica - CFO

Foto: divulgação

