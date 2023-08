Cearense Iasmin Lucindo renova contrato com o UFC e já tem data para a próxima luta marcada

A cearense Iasmin Lucindo renovou o seu contrato com o UFC (Ultimate Fighting Championship) e seguirá representando o Estado do Ceará na principal organização de MMA do mundo. Após vencer a paraense Polyana Viana, no último sábado (12), no UFC Vegas 78, a atleta de 21 anos chegou ao seu segundo triunfo seguido na organização.

Iasmin atua na categoria peso-palha (até 52kg) e já tem data marcada para realizar sua próxima luta, restando apenas o anúncio oficial por parte do UFC para conhecermos sua adversária e o horário do evento. O que se sabe é que a brasileira lutará novamente em Las Vegas, no dia 16 de setembro.

Em post nas suas redes sociais, ela divulgou a renovação e a data da próxima luta com muita felicidade e gratidão.

A postagem da cearense contou com diversos comentários de apoio, com destaque para o da ex-lutadora brasileira Amanda Nunes, primeira mulher na história do MMA a ostentar dois cinturões simultaneamente no UFC, com os títulos da categoria peso-pena e peso-galo.

Legenda: Amanda Nunes comenta na postagem de Iasmin Lucindo no Instagram. Foto: Reprodução / Instagram

TRAJETÓRIA

Iasmin Lucindo estreou no UFC, em agosto de 2022, diante da mexicana Yazmin Jauregui, no card do UFC San Diego. A lutadora cearense tem uma trajetória de superação ao ter enfrentando vários desafios pessoais para seguir na carreira.

Na família, teve que lidar com casos de violência doméstica contra algumas mulheres e foi daí o impulso para iniciar o caminho nas artes marciais. Ainda aos 14 anos, a cearense fez sua primeira luta como profissional no MMA.

Iasmin chegou ao UFC com apenas 20 anos e 17 lutas no cartel, tendo vencido 13 delas, o que lhe rendeu um contrato com a organização.

Após vencer Polyana Viana, Iasmin soma a segunda vitória no UFC e a 15° vitória no cartel, oito delas por nocaute, três por finalização e quatro por decisão.

