Cearense de 21 anos, Iasmin Lucindo, vence duelo entre brasileiras e conquista 2ª vitória no UFC

A cearense de 21 anos, Iasmin Lucindo, conquistou a 2ª vitória seguida no UFC, ao vencer o combate com a paraense Polyana Viana, neste sábado (12), no UFC Vegas 78. O triunfo na principal liga de MMA do mundo veio no 2° round do duelo 100% brasileiro, quando Iasmim liquidou o confronto aplicando um katagatame (estrangulamento do jiu-jítsu e do judô).

O desempenho da cearense peso-palha (52 kg), no evento foi recompensado com um bônus tradicional de 50 mil dólares (R$ 245 mil) pela 'Performance da Noite'.

Na luta a adversária e compatriota Polyana Viana, assim como Iasmin, também vinha de uma vitória no UFC.

Iasmin Lucindo "Eu vim completa, com jiu-jitsu e striking bem afinado. Muitos pensam que sou só striking, mas sou o MMA, que é tudo junto. A gente estava treinando isso, sabia que ela tinha uma guarda fechada boa. A estratégia era essa, ser inteligente"

Trajetória

Iasmin Lucindo estreou no UFC, em agosto de 2022, diante da mexicana Yazmin Jauregui, no card do UFC San Diego. A lutadora cearense tem uma trajetória de superação ao ter enfrentando vários desafios pessoais para seguir na carreira.

Na família, teve que lidar com casos de violência doméstica contra algumas mulheres e foi daí o impulso para iniciar o caminho nas artes marciais. Ainda aos 14 anos, a cearense fez sua primeira luta como profissional no MMA.

Iasmin chegou ao UFC com apenas 20 anos e 17 lutas no cartel, tendo vencido 13 delas, o que lhe rendeu um contrato com a organização.

Agora, Iasmin soma a segunda vitória no UFC e a 15° vitória no cartel, oito delas por nocaute, três por finalização e quatro por decisão.